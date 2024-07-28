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محليات

"مروّج مخدرات في حي السلم".. بقبضة قوى الامن!

2024-07-28 | 05:18
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&quot;مروّج مخدرات في حي السلم&quot;.. بقبضة قوى الامن!
"مروّج مخدرات في حي السلم".. بقبضة قوى الامن!

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة اليوميّة الّتي تقوم قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة وترويج ​المخدرات​ في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات عن قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلّة ​حي السلم​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصلّت ​شعبة المعلومات​ إلى معرفة هويّته، ويُدعى: "ح. ع." (من مواليد عام 2004، سوري)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-7-9 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة حي السلم، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها، وتبيّن أنّها مسروقة من محلة بئر حسن".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشه والدرّاجة، تمّ ضبط: مسدّس حربي مع ممشط، 36 كيسًا من مادّة الفرعون لون بني، 46 كيسًا من مادّة الفرعون لون زهر، 37 حبّة من مادّة "eskaneve"، و14 طبّة بلاستيكيّة من مادّة الباز، 11 كيسًا من مادّة الحشيشة، 60 حبّة من مادّة "carisol"، بالإضافة إلى 60 حبّة من مادّة tramadol"، و6 حبّات من مادّة "lasa"؛ وكيسان من مادّة السالفيا".

وذكرت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن في محلّة حي السلّم"، وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
"مروّج مخدرات في حي السلم".. بقبضة قوى الامن!

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

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