بالفيديو - وفد اسرائيلي في مجدل شمس.. "نحن معكم والحزب سيدفع الثمن"!

زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بلدة #مجدل_شمس، والتقى زعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف ومندوبين عن السلطات المحلية، ومن ملعب كرة القدم حيث وقع الاستهداف الصاروخي، قال هاليفي ان القذيفة الصاروخية التي سقطت من نوع فلق، هذه قذيفة لـ #حزب_الله، وكشف أن جيشه يستعد… pic.twitter.com/aRGouai4XR
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 28, 2024
زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بلدة #مجدل_شمس، والتقى زعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف ومندوبين عن السلطات المحلية، ومن ملعب كرة القدم حيث وقع الاستهداف الصاروخي، قال هاليفي ان القذيفة الصاروخية التي سقطت من نوع فلق، هذه قذيفة لـ #حزب_الله، وكشف أن جيشه يستعد… pic.twitter.com/aRGouai4XR
أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.
الحدث - جو معكرون - 28-7-2024
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