بالفيديو - أهالي بلدة مجدل شمس يوجهون هتافات ضد وزير المالية الاسرائيلي: إرحل!

🔴القناة 13 العبرية: أهالي بلدة مجدل شمس يوجهون الهتافات ضد وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش: "ارحل من هنا يا مجرم، لا يريدونك في الجولان". pic.twitter.com/3aqqcrr2gT
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 28, 2024
🔴القناة 13 العبرية: أهالي بلدة مجدل شمس يوجهون الهتافات ضد وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش: "ارحل من هنا يا مجرم، لا يريدونك في الجولان". pic.twitter.com/3aqqcrr2gT
أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.
الحدث - جو معكرون - 28-7-2024
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