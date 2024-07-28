كيف ستكون حالة الطقس خلال الايام المقبلة؟

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدّلاتها خاصّةً في الدّاخل وعلى المرتفعات"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الأحد قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، وترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل بينما تستقرّ على السّاحل، مع رطوبة مرتفعة ممّا يزيد من الشّعور بالحر؛ كما تنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً في شمال وجنوب البلاد".



ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، وتبقى الرّطوبة مرتفعة على السّاحل، ممّا يزيد من الشّعور بالحر".



وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب محلّي على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل، بينما تبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل؛ كما تنشط الرّياح لذا نحذّر من ارتفاع موج البحر".



كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وعلى المرتفعات، وتبقى الرّياح ناشطة أحيانًا".



وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".