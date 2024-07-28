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محليات

مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

2024-07-28 | 09:41
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مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان
مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

حذرت مصر، الأحد، من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بما "قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة".

وجاء في بيان للخارجية: "تؤكد مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب، كما تناشد القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، التي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

كما أضاف البيان: "تجدد مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت، وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تداعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة".

مصر تحذر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

محليات

مصر

الخارجية المصرية

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الإتصالات مستمرة والأجواء لا توحي بحرب شاملة في لبنان
12:41

الإتصالات مستمرة والأجواء لا توحي بحرب شاملة في لبنان

على خط الحكومة، علمت الجديد أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يعود الإثنين الى بيروت، إلا أن الاتصالات انطلقت بعد حادثة مجدل شمس ولا تزال مستمرة حتى اللحظة وتحديداً مع الإليزيه وبريطانيا والولايات المتحدة ممثلة بالسفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والموفد الرئاسي أموس هوكستين.

12:41

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على خط الحكومة، علمت الجديد أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يعود الإثنين الى بيروت، إلا أن الاتصالات انطلقت بعد حادثة مجدل شمس ولا تزال مستمرة حتى اللحظة وتحديداً مع الإليزيه وبريطانيا والولايات المتحدة ممثلة بالسفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والموفد الرئاسي أموس هوكستين.

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