تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت وبيان من طيران الشرق الأوسط

توقيت الاقلاع المعدل في 29 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

08:30 صباحًا 22:00 بيروت لندن ME204

08:45 صباحًا 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

06:00 صباحًا 02:50 بيروت الدوحة ME435

07:05 صباحًا 20:55 بيروت الدمام ME443

06:10 صباحًا 02:15 بيروت دبي ME431

06:35 صباحًا 21:15 بيروت جدة ME369

*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.

ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - [email protected] أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb