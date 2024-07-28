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عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الحزب هو من يقاتل في الحرب وليس الدولة اللبنانية وطبعاً يجب أن نناقشه وأن نتخذ موافقته في أي خطوة تتعلق بالحرب
عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الحزب هو من يقاتل في الحرب وليس الدولة اللبنانية وطبعاً يجب أن نناقشه وأن نتخذ موافقته في أي خطوة تتعلق بالحرب
عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الولايات المتحدة ضد توسع الحرب لكن إذا إسرائيل أرادت ذلك فلن توقفها كما أنها لن توقف إمدادها بالأسلحة لكن إسرائيل اليوم في حالة ذهنية وفكرية صعبة ولا تستمع لأحد
عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الولايات المتحدة ضد توسع الحرب لكن إذا إسرائيل أرادت ذلك فلن توقفها كما أنها لن توقف إمدادها بالأسلحة لكن إسرائيل اليوم في حالة ذهنية وفكرية صعبة ولا تستمع لأحد
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الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للجزيرة: ما من أحد يعطي دروسا لمجدل شمس
2024-07-28 | 11:21
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الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للجزيرة: ما من أحد يعطي دروسا لمجدل شمس
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الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للجزيرة: ما من أحد يعطي دروسا لمجدل شمس
محليات
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