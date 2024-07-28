الإتصالات مستمرة والأجواء لا توحي بحرب شاملة في لبنان
على خط الحكومة، علمت الجديد أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يعود الإثنين الى بيروت، إلا أن الاتصالات انطلقت بعد حادثة مجدل شمس ولا تزال مستمرة حتى اللحظة وتحديداً مع الإليزيه وبريطانيا والولايات المتحدة ممثلة بالسفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والموفد الرئاسي أموس هوكستين.
ومن خلال اتصالات مباشرة مع الاطراف اللبنانية وغير المباشرة مع حزب الله، والتي نتجت عنها بيانات وزارة الخارجية والرئيس نبيه بري لوقف التصعيد والاعتداءات والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية، تقول مصادر وزارية للجديد "أن الأجواء والتقديرات لا توحي بحربٍ شاملة على لبنان، فيما ينقل ديبلوماسيون عرب وأجانب أن العدو الإسرائيلي قد يتجه الى رد موضعي قوي، ولكن على نحو لا يقود الى حرب شاملة أو أي تغيير في قواعد الاشتباك.
أما على خط آخر، يصل موفد بريطاني الى بيروت الأربعاء في زيارة استطلاعية تشمل ملفات عدة من بينها ما يفيد باحتمال حدوث رد اسرائيلي على الأراضي اللبنانية.