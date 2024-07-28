الإتصالات مستمرة والأجواء لا توحي بحرب شاملة في لبنان

ومن خلال اتصالات مباشرة مع الاطراف اللبنانية وغير المباشرة مع حزب الله، والتي نتجت عنها بيانات وزارة الخارجية والرئيس نبيه بري لوقف التصعيد والاعتداءات والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية، تقول مصادر وزارية للجديد "أن الأجواء والتقديرات لا توحي بحربٍ شاملة على لبنان، فيما ينقل ديبلوماسيون عرب وأجانب أن العدو الإسرائيلي قد يتجه الى رد موضعي قوي، ولكن على نحو لا يقود الى حرب شاملة أو أي تغيير في قواعد الاشتباك.

أما على خط آخر، يصل موفد بريطاني الى بيروت الأربعاء في زيارة استطلاعية تشمل ملفات عدة من بينها ما يفيد باحتمال حدوث رد اسرائيلي على الأراضي اللبنانية.