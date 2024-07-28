بو صعب: إذا استهدفت بيروت وضواحيها فلن نعتبر ذلك ردا مدروسا ومحدودا من اسرائيل

وفي حديث لقناة "الجزيرة"، اشار بو صعب الى ان الوسطاء على اتصال مستمر بنا وهم يحاولون ألا نصل لتصعيد واسع، ونحن لا نريد الحرب ولكن الإسرائيليين يريدون التغطية على ما يحدث في غزة بتوسيع التصعيد.

واردف بان المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين يدرك جيدا صعوبة ضبط الجبهات مع استمرار الحرب على غزة، والالتزام بالقرار الدولي 1701 يجب أن يكون من الجانبين ولا يمكن تطبيقه إلا بإنهاء حرب غزة.

واكد بوصعب بان لبنان موحد وسيكون أكثر وحدة إذا قررت إسرائيل توسيع اعتداءاتها، وعلى الجانب الإسرائيلي إدراك أن الحرب ليست هي ما سيعيد السكان إلى بلداتهم في الشمال، وشدد على انه إذا سقط ضحايا مدنيون أو استهدفت بيروت وضواحيها فلن نعتبر ذلك ردا مدروسا ومحدودا.