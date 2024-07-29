مصدر ديبلوماسي لـ "الأنباء الكويتية": لا نتوقع توجيه ضربة في الأيام الثلاثة المقبلة
كشف مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ "الأنباء الكويتية" أن "التهديد الإسرائيلي بتوسعة الحرب ليس جديدا، لا بل هناك رسائل واضحة ومستمرة، من ان إسرائيل تتحضر لتوجيه ضربة جوية وصاروخية تدميرية تشمل الجنوب امتدادا إلى البقاع، لاسيما السلسلتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى بنك اهداف محدد في الضاحية الجنوبية، تحسبا لأي عمل عسكري اسرائيلي".
وأشار المصدر إلى ان "التوتر والتصعيد في المواقف الإسرائيلية سيستمر. ولا نتوقع توجيه ضربة في الأيام الثلاثة المقبلة، كون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أبلغ رئيس الحكومة (حكومة تصريف الأعمال) اللبنانية نجيب ميقاتي، عن إرسال موفد خاص من قبله إلى لبنان سيصل إلى بيروت يوم الأربعاء المقبل، ويبدأ محادثاته مع القيادات اللبنانية، لاسيما رئيسي المجلس النيابي والحكومة. وسيتركز البحث على الأجواء الحربية التصعيدية وسبل تفادي الذهاب إلى حرب واسعة".