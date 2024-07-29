مصدر ديبلوماسي لـ "الأنباء الكويتية": لا نتوقع توجيه ضربة في الأيام الثلاثة المقبلة

كشف مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ "الأنباء الكويتية" أن "التهديد الإسرائيلي بتوسعة الحرب ليس جديدا، لا بل هناك رسائل واضحة ومستمرة، من ان إسرائيل تتحضر لتوجيه ضربة جوية وصاروخية تدميرية تشمل الجنوب امتدادا إلى البقاع، لاسيما السلسلتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى بنك اهداف محدد في الضاحية الجنوبية، تحسبا لأي عمل عسكري اسرائيلي".