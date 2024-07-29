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الدفاع المدني في الجنوب: شهيدان و3 جرحى بينهم طفل في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة شقرا
2024-07-29 | 01:38
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الدفاع المدني في الجنوب: شهيدان و3 جرحى بينهم طفل في قصف من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة شقرا
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تصعيد إسرائيلي صباحي.. شهيدان و3 جرحى بينهم طفل في محيط شقرا
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