تصعيد إسرائيلي صباحي.. شهيدان و3 جرحى بينهم طفل في محيط شقرا

شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي، في وقت مبكر صباح اليوم، غارتين إستهدفتا سيّارة ودراجة نارية، تباعاً، في محيط بلدة شقرا.

في السياق، أفاد الدفاع المدني في الجنوب عن سقوط شهيدين و3 جرحى بينهم طفل في القصف على محيط بلدة شقرا.

وفي التفاصيل، فإن مسيّرة إستهدفت سيارة على طريق شقرا - ميس الجبل قرب قلعة دوبيه، أسفرت عن إصابة شخصين. وبعد إقتراب شخصين آخرين على دراجة نارية من المكان لتفقدهما، إستهدفتهما مسيّرة، ما أدى إلى إستشهادهما وإصابة طفل كان على شرفة منزله القريب من المكان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



