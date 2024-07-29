حزب الله يصدر بيانين ويرد على "إغتيال شقرا"

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 15:15 من بعد ظهر ‏‏يوم الإثنين 29-07-2024، تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة

وجاء في بيان آخر:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:20 من بعد ظهر ‏‏يوم الإثنين 29-07-2024، منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.