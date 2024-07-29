حزب الله يصدر بيانين ويرد على "إغتيال شقرا"

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الإثنين 29-07-2024، تموضعًا لجنود العدو في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة
وجاء في بيان آخر:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:20 من بعد ظهر يوم الإثنين 29-07-2024، منظومة فنية تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.