"إسرائيل" تنقل دباباتها الى الحدود مع لبنان pic.twitter.com/vcazQKc9WD
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 29, 2024
"إسرائيل" تنقل دباباتها الى الحدود مع لبنان pic.twitter.com/vcazQKc9WD
كشفت مصادر الجديد أن المقاومة لن تتهاون في أيّ خرق لقواعد الاشتباك وحصيلة الهدهد ليست سوى أهداف تحت مرمى صواريخ المقاومين في حال تفلُّت الجنون الاسرائيلي، الا أنه حتى اللحظة لا نيةَ لدى حزبِ الله لتوسعة الحرب على الرَّغم من استعدادِه لها.
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي جرى خلاله عرض الوضع في لبنان في ضوء التهديدات الاسرائيلية الاخيرة والعدوان المستمر على جنوب لبنان.