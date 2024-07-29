عبد المسيح: أرجو الا يدفع أطفالنا ثمن مخازنهم وحروبهم
غرد النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "تأتي الضربة المرتقبة على لبنان عشية الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت، سواء كان حادثا تقنيا أو جويا معاديا، إلا أن نيتراتهم المخزن عندنا و غياب الدولة هم من قتلوا المدنيين و الأطفال والعسكريين و رجال الإطفاء و دمروا بيروت.
حادث مجدل شمس سواء كان معاديا أو صديقا، بقصد أو غير قصد، إلا أن الأطفال الأبرياء هم من دفعوا الثمن و أرجو الا يدفع أطفالنا ثمن مخازنهم و حروبهم و غياب الدولة أسوة بأطفال ٤ آب و الجولان".