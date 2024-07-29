عبد المسيح: أرجو الا يدفع أطفالنا ثمن مخازنهم وحروبهم

غرد النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "تأتي الضربة المرتقبة على لبنان عشية الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت، سواء كان حادثا تقنيا أو جويا معاديا، إلا أن نيتراتهم المخزن عندنا و غياب الدولة هم من قتلوا المدنيين و الأطفال والعسكريين و رجال الإطفاء و دمروا بيروت.



