ألفا تعلن ألفا: عودة خدمة الانترنت

"عطفاً على بيانها السابق، تعلن شركة "ألفا" أن خدمة الانترنت عادت الى طبيعتها في المناطق التي سبقت أن تأثرت بالعطل الجزئي".
كشفت مصادر الجديد أن المقاومة لن تتهاون في أيّ خرق لقواعد الاشتباك وحصيلة الهدهد ليست سوى أهداف تحت مرمى صواريخ المقاومين في حال تفلُّت الجنون الاسرائيلي، الا أنه حتى اللحظة لا نيةَ لدى حزبِ الله لتوسعة الحرب على الرَّغم من استعدادِه لها.
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي جرى خلاله عرض الوضع في لبنان في ضوء التهديدات الاسرائيلية الاخيرة والعدوان المستمر على جنوب لبنان.