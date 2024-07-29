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محليات

ألفا تعلن ألفا: عودة خدمة الانترنت

2024-07-29 | 10:35
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ألفا تعلن ألفا: عودة خدمة الانترنت
ألفا تعلن ألفا: عودة خدمة الانترنت

صدر عن شركة "ألفا" البيان الآتي:

"عطفاً على بيانها السابق، تعلن شركة "ألفا" أن خدمة الانترنت عادت الى طبيعتها في المناطق التي سبقت أن تأثرت بالعطل الجزئي".

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