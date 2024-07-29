ميقاتي شدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري على ضرورة تطبيق الـ 1701

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي جرى خلاله عرض الوضع في لبنان في ضوء التهديدات الاسرائيلية الاخيرة والعدوان المستمر على جنوب لبنان.



وفي خلال الاتصال شدد رئيس الحكومة على ان الحل يجب ان يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701.

بدوره عبّر الوزير المصري عن تضامن بلاده مع لبنان، ووقوفها الى جانبه ورفض اي اعتداء يطاله .

وشدد على"ان هدا الموقف تم ابلاغه الى جميع المعنيين،مع التشديد على ان الحل السياسي هو وحده كفيل بانهاء الازمات والحروب".