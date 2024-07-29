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محليات

بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنّب السفر إليه

2024-07-29 | 16:20
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بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنّب السفر إليه
بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنّب السفر إليه
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بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة لبنان وتجنّب السفر إليه

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وحدة الدفاع الجوي في الحزب تتصدى للطائرات الحربية الصهيونية
07:43

وحدة الدفاع الجوي في الحزب تتصدى للطائرات الحربية الصهيونية

صدر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.

07:43

وحدة الدفاع الجوي في الحزب تتصدى للطائرات الحربية الصهيونية

صدر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.

بري: ضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه
07:33

بري: ضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي للجامعة عباس فواز ورئيس مكتب ساحل العاج في الجامعة حيدر سلمان وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للمكتب وفعاليات من الجالية اللبنانية في ساحل العاج، بأن لبنان الدور والرسالة لبنان ومن خلال مغتربيه، هو إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، هو يحتاج في الداخل كما في بلاد الإغتراب الى تعزيز ثقافة الإعتدال التي تستلزم من روادها والمؤمنين بها المزيد من الشجاعة على التمسك بها في مواجهة التطرف الذي بدأ يغزو العالم على نحو مقيت وخطير ومسيء وأحد وجوهه البشعة ما حصل مؤخراً في حفل إفتتاح اولمبياد باريس، ما حصل في ذلك المشهد لا يمثل إهانة للمسيحيين فحسب هو أيضاً إساءة للمسيحية والإسلام على حد سواء، وأكبر دليل على ذلك أن هناك فصلاً كاملاً تدلل عليها الآيات الاخيرة من سورة المائدة في القرآن الكريم.

07:33

بري: ضمانة لبنان هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة بين مواطنيه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي للجامعة عباس فواز ورئيس مكتب ساحل العاج في الجامعة حيدر سلمان وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للمكتب وفعاليات من الجالية اللبنانية في ساحل العاج، بأن لبنان الدور والرسالة لبنان ومن خلال مغتربيه، هو إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، هو يحتاج في الداخل كما في بلاد الإغتراب الى تعزيز ثقافة الإعتدال التي تستلزم من روادها والمؤمنين بها المزيد من الشجاعة على التمسك بها في مواجهة التطرف الذي بدأ يغزو العالم على نحو مقيت وخطير ومسيء وأحد وجوهه البشعة ما حصل مؤخراً في حفل إفتتاح اولمبياد باريس، ما حصل في ذلك المشهد لا يمثل إهانة للمسيحيين فحسب هو أيضاً إساءة للمسيحية والإسلام على حد سواء، وأكبر دليل على ذلك أن هناك فصلاً كاملاً تدلل عليها الآيات الاخيرة من سورة المائدة في القرآن الكريم.

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