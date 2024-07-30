طارق يونس يتحدث عن خطوات وزارة الإقتصاد عند المخالفة

هيئة البث الإسرائيلية: القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة نتيناهو من واشنطن

هيئة البث الإسرائيلية: القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة نتيناهو من واشنطن