بعد مجزرة مجدل شمس... ماذا سيعلن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى على "الجديد"؟... التفاصيل في موجز الاخبار بعد قليل

الشيخ سامي أبي المنى للجديد : مجزرة مجدل شمس مستنكرة وهي عملية اجرامية بكل المقاييس وطلبنا منذ البداية عدم تسييس هذه المأساة لزرع الفتنة بين الطوائف وعدم توجيه الاتهامات جزافاً وموقف اهلنا في الجولان كان مشرفاً