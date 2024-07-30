ميقاتي واصل لقاءات واتصالاته الديبلوماسية : التهديدات الاسرائيلية والتهويل بحرب شاملة لن تثني اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها

وشدد ميقاتي في خلال هذه الاتصالات على"أن لبنان يدين كل اشكال العنف ولا سيما التعرض للمدنيين، ويطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 كاملا".

وقال:"من المستغرب أن العدو الاسرائيلي الذي يشن حربا بلا هوادة على الفلسطينيين، قتلا وتدميرا وتهجيرا، يزعم التفجع على ضحايا عربا سقطوا في منطقة عربية محتلة من قبل اسرائيل ويهدد ويتوعد، علما ان الملابسات الكاملة لما حصل لا تزال غير معروفة بعد".

وقال "إن التهديدات الاسرائيلية المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة لن تثني اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها بكل الوسائل التي تقرها الشرائع الدولية ".

واكد " أن هذا الموقف تم ابلاغه الى جميع اصدقاء لبنان في العالم والى الاتحاد الاوروبي، كما سيتم الرد على المزاعم والاتهامات الاسرائيلية في رسالة مفصلة الى مجلس الامن الدولي".

وشكر ميقاتي " الدول العربية والاجنبية التي عبّرت عن تضامنها الكامل مع لبنان ازاء التهديدات الاسرائيلية"، كما شكر لها" سعيها الدؤوب لوقف العدوان الاسرائيلي على بلدنا"، داعياً الى"عدم الانجرار خلف الشائعات والاخبار الكاذبة التي تهدف الى بث الهلع في قلوب جميع اللبنانيين"،معتبرا "أن الحرب النفسية التي يشنها العدو الاسرائيلي تهدف اولا واخيرا الى ضرب معنويات اللبنانيين خصوصا في عز موسم سياحي يحمل الكثير من الآمال والمؤشرات الايجابية".

وشدد ميقاتي على" أن الحكومة حاضرة بكل وزاراتها واجهزتها لمواجهة اي طارئ ولكن الاجراءات المطلوبة يجري اتخاذها بطريقة لا تثير الهلع عند اللبنانيين".

واوضح" أن لجنة الطوارئ الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء في الايام الاولى للعدوان الاسرائيلي على لبنان تواصل عمها واجتماعاتها التنسيقية،كما تحديث الاجراءات والمعطيات المطلوبة. كذلك فان الاجتماعات الوزارية في هذا الاطار ستتكثف في السرايا هذا الاسبوع".

وكان ميقاتي إستقبل المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت قبل ظهر اليوم في السرايا وبحث معها في الاوضاع الراهنة والاتصالات الجارية لتمديد ولاية" اليونيفيل".

وفي خلال الاجتماع دعت المسؤولة الأممية الى التهدئة على كافة الجبهات، وطالبت الجميع بالالتزام بتطبيق القرار 1701 الذي هو الحل الوحيد لحل النزاع القائم.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال:عرضنا التطورات الراهنة والاتصالات التي نجريها لمنع توسع الحرب، وقد أرسلت ردا على كلام المندوب الاسرائيلي في بروكسل على خلفية مهاجمته للبنان، كذلك سيكون لنا رد اخر على على شكوى اسرائيل التي قدمتها ضد لبنان في الامم المتحدة .

وإستقبل ايضاً منسق "لجنة الطوارئ الوطنية"وزير البيئة ناصر ياسين والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، وجرى عرض للإجراءات التي تتخذها الوزارات والإدارات المختصة، على ان يعقد غداً اجتماع موسع للجنة بمشاركة الوزراء المعنيين.

كما أستقبل ميقاتي وزير الصحة فراس الابيض الذي قال:" وضعت دولة الرئيس في اجواء الاوضاع الصحية وما تقوم به وزارة الصحة على الصعد كافة، والإجراءات المتخذة وتحضيرات النظام الصحي في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية في حال حصول اي اعتداء لا سمح الله، وهناك اجتماعات متتالية ستعقدها لجنة الطوارئ الوطنية في هذا الصدد.

وإجتمع مع رئيس مجلس ادارة شركة"طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت في السرايا اليوم وعرض معه اوضاع الشركة وسير العمل فيها.

بعد الاجتماع قال الحوت:"تشرفت بزيارة دولة الرئيس ميقاتي واطلعته على اوضاع الشركة ، وجداول رحلاتها واوضاع الشركات الاجنبية تجاه لبنان، ومن الضروري التوضيح اننا نؤخر خمس او ست رحلات تصل بعد منتصف الليل او فجرا ، الى صباح اليوم التالي لاسباب تقنية تتعلق بتوزيع مخاطر التأمين بين لبنان والخارج، لاننا لا نريد خلال ساعة معينة صباحا وجود عدد كبير من الطائرات في المطار ، اذا لا سمح الله حصل شيء، وهو امر غير متوقع ، ولكن هذا التدبير من باب الاحتياط لتستمر الشركة في ممارسة اعمالها واكمال عملياتها. اما بالنسبة للشركات الاجنبية التي لغت رحلاتها وهي مجموعة لوفتهانزا ،فهي نفسها كانت الغت رحلاتها في تشرين الاول وتشرين الثاني الماضي وهي ليست المرة الاولى التي تلغي ولم يحصل شيء حينها . اليوم هناك شركات الغت رحلاتها ، مع انها لم تلغ رحلاتها سابقا ولكن اتخذت قرارها الحالي من الباب الحيطة، مثل الشركة الأردنية التي ألغت رحلاتها ليومين كذلك الشركة التركية التي ألغت رحلتها الليلية وعادت واستأنفت رحلاتها صباحا وهذا يعني انها مستمرة في رحلاتها، والشيء المهم ان كل الشركات الطيران العربية مستمرة برحلاتها الى بيروت ، فالطيران الإماراتي القطري على سبيل المثال حركتهما عادية نهارا ، لذلك اذا نظرنا إلى حركة المطار فان جميع الشركات مستمرة بحركتها باتجاه بيروت ، اما بالنسبة لجدول رحلات "طيران الشرق الأوسط"فهو مستمر، ومعظم الطائرات تتحرك بشكل طبيعي، فمثلا من اصل ست وثلاثين رحلة هنآك تأخير لحوالى خمس الى ست طائرات ليلا، فيما سائر الرحلات تسير حسب المواعيد المحددة.

وردا على سؤال نفى الحوت ان يكون مطار رفيق الحريري قد تلقى اي تهديدات او معلومات من اي مصدر بأن هناك ضربة للمطار.

وقال: على العكس من ذلك، فما نعرفه ان المطار لم يتعرض لاي تهديد ومن المفترض ان يكون محايدا لانه لو كان لدينا اي تخوف من حصول ضربة او معلومات، فاننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا اخرجناهم".

اضاف :" في هذه المناسبة اشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل الجهود التي يقوم بها خدمة للبنان ، كما اشكر حرصه على كل المؤسسات بما فيها "الميدل إيست" من خلال تواصله الدائم معي، وهذا ما أدى الى استمرار شركات التامين العالمية بتغطية مخاطر الشركة في هذه الظروف الصعبة ، بينما في شهر تشرين الثاني الفائت تم الغاء التغطية التأمينية. الفضل يعود لدولة الرئيس ونحن نشكره على جهوده المستمرة في دعم الشركة".