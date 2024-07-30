أ.ف.ب: "إير فرانس" و"ترانسافيا" تستأنفان رحلاتهما إلى بيروت غدا

تعتزم شركتا الطيران إير فرانس وترانسافيا فرانس استئناف رحلاتهما إلى بيروت الأربعاء انطلاقا من فرنسا، وفق ما أفاد متحدّث باسم مجموعة إير فرانس-كاي إل إم اليوم لوكالة الصحافة الفرنسية .