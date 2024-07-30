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محليات

أ.ف.ب: "إير فرانس" و"ترانسافيا" تستأنفان رحلاتهما إلى بيروت غدا

2024-07-30 | 12:35
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أ.ف.ب: &quot;إير فرانس&quot; و&quot;ترانسافيا&quot; تستأنفان رحلاتهما إلى بيروت غدا
أ.ف.ب: "إير فرانس" و"ترانسافيا" تستأنفان رحلاتهما إلى بيروت غدا

تعتزم شركتا الطيران إير فرانس وترانسافيا فرانس استئناف رحلاتهما إلى بيروت الأربعاء انطلاقا من فرنسا، وفق ما أفاد متحدّث باسم مجموعة إير فرانس-كاي إل إم اليوم لوكالة الصحافة الفرنسية .

وكانت الشركتان أعلنتا الإثنين تعليق رحلاتهما إلى لبنان ليومين على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله.

زأوضح المتحدث أنه "في هذه المرحلة، من المرتقب استئناف الرحلات الجوية بين باريس-شارل ديغول وبيروت في 31 تموز/يوليو 2024" بالنسبة لإير فرانس، لافتا إلى أن هذا القرار "ينطبق أيضا على ترانسافيا فرانس" التي تسيّر رحلات إلى لبنان انطلاقا من باريس ومرسيليا وليون ونيس.

وأشار المصدر إلى أنه "تم اتّخاذ تدابير تجارية تتيح للزبائن من أصحاب الحجوزات لرحلات من بيروت أو إليها مرتقبة قبل الرابع من آب/أغسطس 2024، تأجيل سفرهم أو إلغاءه من دون أي تكاليف".

أ.ف.ب: "إير فرانس" و"ترانسافيا" تستأنفان رحلاتهما إلى بيروت غدا

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