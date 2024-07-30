الغارة الاسرائيلية المعادية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية

هيئة البث "الإسرائيلية": نتنياهو يوعز لوزرائه بتجنب التصريح أو التطرق للعملية في بيروت

هيئة البث "الإسرائيلية": نتنياهو يوعز لوزرائه بتجنب التصريح أو التطرق للعملية في بيروت

هيئة البث "الإسرائيلية": نتنياهو يوعز لوزرائه بتجنب التصريح أو التطرق للعملية في بيروت

هيئة البث الإسرائيلية: القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة نتيناهو من واشنطن