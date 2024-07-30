جنبلاط: لا يمكن فصل مسار المقاومة في لبنان عن غزة والضفة الغربية وإسرائيل هي التي تعتدي وتقتل وتتمادى في القتل

وأكد جنبلاط أنه "لا يمكن فصل مسار المقاومة في لبنان عن غزة والضفة الغربية"، مضيفاً: " ان إسرائيل هي التي تعتدي وتقتل وتتمادى في القتل".

وتابع أن لبنان "في حرب مستمرة مع إسرائيل منذ 9 أشهر. الحرب طويلة مع إسرائيل".

وأشار جنبلاط إلى أن "الحرب مستمرة ما دام نتنياهو يريد استمرار الحروب بالمنطقة".

وتطرق جنبلاط إلى الهجوم الذي استهدف مجدل شمس في الجولان والذي أسفر عن سقوط خسائر بشرية واتهمت إسرائيل "حزب الله" بالوقوف وراءه، وقال إن "أهالي مجدل شمس لا يريدون دموع التماسيح من نتنياهو وأعوانه".

واختتم جنبلاط حديثه قائلا إن "أهالي مجدل شمس لا يريدون تحميل حزب الله المسؤولية عن الحادث".