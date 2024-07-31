وزارة الصحة اللبنانية عن إستهداف الضاحية: 4 شهداء من بينهم طفلان و74 جريحاً والبحث مستمر عن مفقودين

تقدّم "حزب الله"، في بيان، إلى "الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم والأبي وإلى إخواننا الشرفاء في حركة المقاومة الإسلامية حماس وإلى جميع الفصائل العزيزة في المقاومة الفلسطينية وإلى شعوبنا العربية وإلى كل مجاهد مقاوم وحر وشريف، بأحر التعازي باستشهاد القائد الكبير والصادق والأخ العزيز رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونتوجه بالخصوص إلى عائلته الشريفة والمضحية والتي قدمت عشرات الشهداء من رجالها ونسائها على طريق تحرير القدس وفلسطين، ونسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وحسن ثواب الدنيا والآخرة".
أكد النائب أسامة سعد في بيان له، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني استهدف فجر اليوم أحد أبرز قادته إسماعيل هنية"، مضيفاً إلى أنه "لطالما استهدف العدو قادة المقاومة الفلسطينية طوال سنوات الصراع الطويلة معه .. غير أن ذلك لم يثنِ الشعب الفلسطيني عن نضاله ومقاومته من أجل انتزاع حقوقه الوطنية وإزالة الاحتلال".