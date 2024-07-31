وزارة الصحة اللبنانية عن إستهداف الضاحية: 4 شهداء من بينهم طفلان و74 جريحاً والبحث مستمر عن مفقودين

أكد النائب أسامة سعد في بيان له، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني استهدف فجر اليوم أحد أبرز قادته إسماعيل هنية"، مضيفاً إلى أنه "لطالما استهدف العدو قادة المقاومة الفلسطينية طوال سنوات الصراع الطويلة معه .. غير أن ذلك لم يثنِ الشعب الفلسطيني عن نضاله ومقاومته من أجل انتزاع حقوقه الوطنية وإزالة الاحتلال".