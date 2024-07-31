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التلفزيون الرسمي الإيراني يتهم "إسرائيل" باغتيال هنية
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
وكالة تسنيم الإيرانية: البيان الثاني للحرس الثوري بشأن استشهاد إسماعيل هنية سينشر بعد ساعة
وكالة تسنيم الإيرانية: البيان الثاني للحرس الثوري بشأن استشهاد إسماعيل هنية سينشر بعد ساعة
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محليات

وزارة الصحة اللبنانية عن إستهداف الضاحية: 4 شهداء من بينهم طفلان و74 جريحاً والبحث مستمر عن مفقودين

2024-07-31 | 00:11
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وزارة الصحة اللبنانية عن إستهداف الضاحية: 4 شهداء من بينهم طفلان و74 جريحاً والبحث مستمر عن مفقودين
وزارة الصحة اللبنانية عن إستهداف الضاحية: 4 شهداء من بينهم طفلان و74 جريحاً والبحث مستمر عن مفقودين
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وزارة الصحة اللبنانية عن إستهداف الضاحية: 4 شهداء من بينهم طفلان و74 جريحاً والبحث مستمر عن مفقودين

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بيان أوّلي من حزب الله: القائد فؤاد شكر كان متواجداً في المبنى المستهدف بالضاحية
من هو فؤاد شكر الذي اعلنت "اسرائيل" اغتياله في غارة حارة حريك؟

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حزب الله: القائد هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا وعزيمة المقاومين باتت أقوى ‏
02:40

حزب الله: القائد هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا وعزيمة المقاومين باتت أقوى ‏

تقدّم "حزب الله"، في بيان، إلى "الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم والأبي وإلى إخواننا الشرفاء في حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس وإلى جميع الفصائل العزيزة في المقاومة الفلسطينية ‏وإلى شعوبنا العربية وإلى كل مجاهد مقاوم وحر وشريف، بأحر التعازي ‏باستشهاد القائد الكبير والصادق والأخ العزيز رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونتوجه بالخصوص إلى عائلته الشريفة والمضحية ‏والتي قدمت عشرات الشهداء من رجالها ونسائها على طريق تحرير القدس ‏وفلسطين، ونسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وحسن ثواب الدنيا ‏والآخرة".

02:40

حزب الله: القائد هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا وعزيمة المقاومين باتت أقوى ‏

تقدّم "حزب الله"، في بيان، إلى "الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم والأبي وإلى إخواننا الشرفاء في حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس وإلى جميع الفصائل العزيزة في المقاومة الفلسطينية ‏وإلى شعوبنا العربية وإلى كل مجاهد مقاوم وحر وشريف، بأحر التعازي ‏باستشهاد القائد الكبير والصادق والأخ العزيز رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونتوجه بالخصوص إلى عائلته الشريفة والمضحية ‏والتي قدمت عشرات الشهداء من رجالها ونسائها على طريق تحرير القدس ‏وفلسطين، ونسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وحسن ثواب الدنيا ‏والآخرة".

أسامة سعد: اغتيال هنية لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصراراً على مواصلة الكفاح
02:37

أسامة سعد: اغتيال هنية لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصراراً على مواصلة الكفاح

أكد النائب أسامة سعد في بيان له، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني استهدف فجر اليوم أحد أبرز قادته إسماعيل هنية"، مضيفاً إلى أنه "لطالما استهدف العدو قادة المقاومة الفلسطينية طوال سنوات الصراع الطويلة معه .. غير أن ذلك لم يثنِ الشعب الفلسطيني عن نضاله ومقاومته من أجل انتزاع حقوقه الوطنية وإزالة الاحتلال".

02:37

أسامة سعد: اغتيال هنية لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصراراً على مواصلة الكفاح

أكد النائب أسامة سعد في بيان له، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني استهدف فجر اليوم أحد أبرز قادته إسماعيل هنية"، مضيفاً إلى أنه "لطالما استهدف العدو قادة المقاومة الفلسطينية طوال سنوات الصراع الطويلة معه .. غير أن ذلك لم يثنِ الشعب الفلسطيني عن نضاله ومقاومته من أجل انتزاع حقوقه الوطنية وإزالة الاحتلال".

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