الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميقاتي في الجلسة الوزارية الطارئة: نطالب بتنفيذ القرار 1701 كاملاً بحذافيره وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام أن يكونوا شهداء للحق

2024-07-31 | 02:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي في الجلسة الوزارية الطارئة: نطالب بتنفيذ القرار 1701 كاملاً بحذافيره وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام أن يكونوا شهداء للحق
ميقاتي في الجلسة الوزارية الطارئة: نطالب بتنفيذ القرار 1701 كاملاً بحذافيره وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام أن يكونوا شهداء للحق

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة الوزارية الطارئة، أن "مسؤليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وادانة الاغتيال وقتل الأطفال
ومواكبة التطورات الامنية التي حصلت مساء امس ونقلت الوضع من حالة الاشتباك إلى وضعية الخطر المفتوح على مخاوف كبيرة، من خلال استهداف العاصمة بإعتداء إسرائيلي سقط بنتيجته ضحايا أبرياء، وكأن لبنان أضحى ساحة للحرب و القتل والدمار".

وتمنى ميقاتي "لو ان الوزراء المقاطعين شاركوا في الجلسة اليوم لان نهج المقاطعة غير مجدي في هذا الظرف الخطير".

وتابع ميقاتي: "هنا بيروت تقصف وتُغتال فيها العدالة الانسانية، وهناك الجنوب لا يزال تحت القصف والحرق والقتل والتهجير وتدمير البلدات، على مشهد من العالم، وكأن كل ما يحصل من إجرام هو مجرد حادث".

وأضاف ميقاتي: "اننا ندين بقوة هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونرفع الصوت محذرين من تفلت الأمور نحو الأسوأ، إن بقي العدو على رعونته وجنونه الاجرامي القاتل، ونتوجه بالتعزية من اهل الضحايا ونأمل ان تتوقف حالة القتل، متسائلين عن سبب هذا التطور ومتخوفين من تفاقم الوضع ان لم تسرع الدول المعنية وكل المجتمع الدولي للجم هذا التفلت الخطير ". 

وشدد ميقاتي على أنه "ندين بقوة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونرى في هذا العمل خطرا جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة، كما نتقدم بالتعزية من اهالي ضحايا مجدل شمس العربية في الجولان المحتل". 

ودعا ميقاتي المجتمع الدولي "الشاهد على جرائم اسرائيل الى اجبارها  على وقف  اطلاق النار والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية و على تنفيذ القرار 1701 وكفى ان يكون العالم شاهدا  على اجرامها وخروقاتها التي تجاوزات عشرات الالاف".

وقال: "ندائي الى اللبنانيين، ان نتكاتف جميعا ونكون قادرين على إثبات وحدتنا و تأكيد تضامننا مع اهلنا ورفضنا لأي اعتداء يطال اي منطقة من لبنان". 

وأعلن ميقاتي "اننا نطالب فورا بتنفيذ القرار 1701 كاملا وبحذافيره، وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى ان يكونوا شهودا للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الامن والاستقرار، وسنبقى على تواصل دائم مع اصدقاء لبنان والاخوة العرب لمنع تفاقم الأمور، والعمل من اجل الحؤول دون تفاقم الأوضاع التي تنذر بأخطار حادة ستكوّن إنعكاساتها كبيرة". 

ولفت إلى أن "القصف على الضاحية هو قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات، ونحن سنبقى نعمل في سبيل إنقاذ بلدنا وحماية مجتمعنا من أي خطر، مؤكدين ان لبنان لا يريد الحرب بل الحفاظ على كرامة ابنائه وسيادته على الارض والبحر والجو ،من دون اي تهاون بحقوقه".
ميقاتي في الجلسة الوزارية الطارئة: نطالب بتنفيذ القرار 1701 كاملاً بحذافيره وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام أن يكونوا شهداء للحق

محليات

نجيب ميقاتي

مجلس الوزراء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله: القائد الشهيد إسماعيل هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا ونتوجه بخالص التعازي إلى عائلته الشريفة
الرئيس ميقاتي في مداخلة بمجلس الوزراء: ندين بقوة الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت ونرفع الصوت محذرين من تفلت الأمور نحو الأسوأ

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - الجديد ترصد عملية رفع الانقاض في حارة حريك عقب الغارة الاسرائيلية ليل أمس
06:15

بالفيديو - الجديد ترصد عملية رفع الانقاض في حارة حريك عقب الغارة الاسرائيلية ليل أمس

بالفيديو - الجديد ترصد عملية رفع الانقاض في حارة حريك عقب الغارة الاسرائيلية ليل أمس

06:15

بالفيديو - الجديد ترصد عملية رفع الانقاض في حارة حريك عقب الغارة الاسرائيلية ليل أمس

بالفيديو - الجديد ترصد عملية رفع الانقاض في حارة حريك عقب الغارة الاسرائيلية ليل أمس

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024