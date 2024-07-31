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محليات

أسامة سعد: اغتيال هنية لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصراراً على مواصلة الكفاح

2024-07-31 | 02:37
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أسامة سعد: اغتيال هنية لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصراراً على مواصلة الكفاح
أسامة سعد: اغتيال هنية لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصراراً على مواصلة الكفاح

أكد النائب أسامة سعد في بيان له، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني استهدف فجر اليوم أحد أبرز قادته إسماعيل هنية"، مضيفاً إلى أنه "لطالما استهدف العدو قادة المقاومة الفلسطينية طوال سنوات الصراع الطويلة معه .. غير أن ذلك لم يثنِ الشعب الفلسطيني عن نضاله ومقاومته من أجل انتزاع حقوقه الوطنية وإزالة الاحتلال".

ولفت إلى أنه "هذه الاستهدافات الصهيونية الغادرة لم تزده إلا إيماناً بعدالة قضيته وإصراراً على مواصلة الكفاح، وتقديم أغلى التضحيات دفاعاً عن حقه في تقرير المصير، ونتقدم من حركة حماس والشعب الفلسطيني ومن كل الأحرار بخالص العزاء بالراحل الكبير إسماعيل هنية، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".
أسامة سعد: اغتيال هنية لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا اصراراً على مواصلة الكفاح

محليات

أسامة سعد

اسماعيل هنية

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حزب الله: القائد هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا وعزيمة المقاومين باتت أقوى ‏
حزب الله: القائد الشهيد إسماعيل هنية من أبرز قادة المقاومة في عصرنا ونتوجه بخالص التعازي إلى عائلته الشريفة

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