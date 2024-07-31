النائب علي عمار: الاضرار جسيمة وكبيرة والعدو الاسرائيلي استهدف منطقة سكنية ما يدل على تماديه وعدم وقوفه عند القرارات الدولية وسنقوم بواجباتنا كاملة في التصدي له