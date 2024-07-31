وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة للشهداء الذين ارتقوا نتيجةً للعدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 5 شهداء من بينهم ثلاث سيدات وطفلة وطفل