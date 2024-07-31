بو حبيب لـ cnn: الضربة الإسرائيلية الأخيرة لضاحية بيروت الجنوبية واغتيال اسماعيل هنية إضافة الى التطورات الاخيرة في بغداد تضرب بعرض الحائط مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

رويترز: مفاوضات وقف إطلاق النار معقدة وهي ما تزال كذلك وبالتأكيد الأحداث الأخيرة لا تجعلها أقل تعقيدا

رويترز: مفاوضات وقف إطلاق النار معقدة وهي ما تزال كذلك وبالتأكيد الأحداث الأخيرة لا تجعلها أقل تعقيدا