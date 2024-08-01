نصر الله: ندفع ثمن إسنادنا لغزة ودعمنا للقضية الفلسطينية وهذا ليس جديداً ونحن نتقبل هذا الثمن

نصر الله: ما جرى هو جزء من الحرب الإسرائيلية الأميركية على منطقتنا والعدو سوّق قبل أيام من عدوانه أن ما سيفعله هو رد فعل ونحن لا نقبل بهذا التقييم والتوصيف على الإطلاق