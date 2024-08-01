نصر الله: على العدو ومن خلفه أن ينتظر ردنا الآتي حتماً ولا نقاش في هذا ولا جدل وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان

نصر الله: على العدو ومن خلفه أن ينتظر ردنا الآتي حتماً ولا نقاش في هذا ولا جدل وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان