نصر الله: ردّنا محسوم على الإعتداء على الضاحية وإستشهاد السيد محسن والمدنيين

رويترز عن مصادر أمنية مقربة من حزب الله ودبلوماسيين: الحزب لم يخل مواقعه الحساسة ولم يقم بإجلاء كبار القيادات من الضاحية الجنوبية قبل الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع