في المطار.. لا مكان للتهديدات .... التفاصيل في النشرة المسائية

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الرد الإيراني قد يكون أوسع نطاقا وقد يشارك فيه حزب الله والاستخبارات الأميركية تلقت امس مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال هنية