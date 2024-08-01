المشهد السياسي| ميقاتي لوفد نواب المعاضة: its the time for a big settlement

في الوقت نفسه، كان الرئيس ميقاتي وبعدما استقبل سفيري الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بالامس متحدثا معهما حول القرار 1701. استقبل اليوم وفد نواب المعارضة. وفي معلومات الجديد ان ميقاتي قال امام الوفد ، its the time for a big settlment اي إنه الوقت المناسب للتسوية الكبرى.

وفي التفاصيل بحسب معلومات الجديد، شرح ميقاتي ان الاميركيين يضغطون لتنفيذ القرار 1701، وانه رغم الاحداث الاخيرة لا احد من القوى المعنية بعيدة عن هذا الجو بما فيها حزب الله. وبحسب المعلومات فإن ميقاتي استعرض الوضع في غزة ومقدرة نتايناهو حاليا على استثمار حربه في السياسة وقدرة واشنطن على تطبيق ال1701 على قاعدة ايجاد منطقة عازلة يدخلها الجيش اللبناني. اما عن تثبيت النقاط الثلاث عشرة باستثناء شبعا ، فاعتبر ميقاتي انها محلولة اميركيا ولا صعوبات في الاتفاق عليها.

ولهذه الغاية، يقوم ميقاتي، بالتنسيق مع الرئيس بري، باستقبال سفراء وسيستقبل الجمعة سفراء مجلس الامن في السراي لمناقشتهم ايضا بسبل الحل السياسي وانهاء الحرب وتطبيق ال1701.