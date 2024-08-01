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محليات

المشهد السياسي| ميقاتي لوفد نواب المعاضة: its the time for a big settlement

2024-08-01 | 13:06
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المشهد السياسي| ميقاتي لوفد نواب المعاضة: its the time for a big settlement
المشهد السياسي| ميقاتي لوفد نواب المعاضة: its the time for a big settlement

قرأت مصادر دبلوماسية خطاب الامين العام لحزب الله السيد نصرالله على انه موزون رغم انه يحمل دلالات ورسائل كثيرة. ابرز هذه الرسائل ان الرد آت أن كان من ايران او من الحزب. ولكن وجدت هذه المصادر الدبلوماسية ان نصرالله لم ينجر الى لعبة التصعيد الذي كان يمكن ان يحصل على خلفية ما حصل من أحداث في اليومين الاخيرين. وهذا كما تقول المصادر نفسها يمكن ان يعطي مزيدا من الفرص للحلول الدبلوماسية لتجد طريقها.

 في الوقت نفسه، كان الرئيس ميقاتي وبعدما استقبل سفيري الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بالامس متحدثا معهما حول القرار 1701. استقبل اليوم وفد نواب المعارضة. وفي معلومات الجديد ان ميقاتي قال امام الوفد ، its the time for a big settlment اي إنه الوقت المناسب للتسوية الكبرى

وفي التفاصيل بحسب معلومات الجديد، شرح ميقاتي ان الاميركيين يضغطون لتنفيذ القرار 1701، وانه رغم الاحداث الاخيرة لا احد من القوى المعنية بعيدة عن هذا الجو بما فيها حزب الله. وبحسب المعلومات فإن ميقاتي استعرض الوضع في غزة ومقدرة نتايناهو حاليا على استثمار حربه في السياسة وقدرة واشنطن على تطبيق ال1701 على قاعدة ايجاد منطقة عازلة يدخلها الجيش اللبناني. اما عن تثبيت النقاط الثلاث عشرة  باستثناء شبعا ، فاعتبر ميقاتي انها محلولة اميركيا ولا صعوبات في الاتفاق عليها.

ولهذه الغاية، يقوم ميقاتي، بالتنسيق مع الرئيس بري، باستقبال سفراء وسيستقبل  الجمعة  سفراء مجلس الامن في السراي لمناقشتهم ايضا بسبل الحل السياسي وانهاء الحرب وتطبيق ال1701.

 

المشهد السياسي| ميقاتي لوفد نواب المعاضة: its the time for a big settlement

محليات

ميقاتي

نواب المعارضة

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