بالفيديو - مراسيم تشييع القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر

بعد اتخاذ القرار بفصل النائب الآن عون ​من التيار الوطني الحر قالت مصادر معارضة من داخل التيار للجديد : "عنوان الاتهامات المساقة من باسيل الى عون لا تعدو كونها أكاذيب سخيفة لتغطية خوفه وإرباكه الناتج عن عدم صحة ما يقوم به وهو يعلم ذلك تماماً. "



