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محليات

حسام مطر عن إحتمالية الحرب الشاملة: محور المقـ ـاومة في موقف دفاعي ولكنه جاهز

2024-08-02 | 06:28
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حسام مطر عن إحتمالية الحرب الشاملة: محور المقـ ـاومة في موقف دفاعي ولكنه جاهز

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حسام مطر عن إحتمالية الحرب الشاملة: محور المقـ ـاومة في موقف دفاعي ولكنه جاهز

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بلاد لا يتركها الله.. يرفعها الى عتبات مقدسة وهي الواقعة على حدود النار يهديها طوباويا إهدنيا على طريق القداسة وهي التي عانت عجز الرئاسة اسطفان الدويهي الناسك الذي طاردته أبالسة الجبال.. يعود اليوم طوباويا مكرما خارجا من تاريخ كتبه بنفسه.. فعلق فيه الصخر وحبس الماء وأجرى محاكاة مع العجائب كان أبا للتاريخ الماروني فصار بعد ثلاثمئة عام رمزا جديدا لموارنة ينتظرون العجيبة قبل ان يتفقوا على اسم من بينهم قديسا لبعبدا وجلهم يدعي الطوباوية السياسية وتكاد ذخائره ترسل الى حاضرة الفاتيكان لدرس عجائبها وأول المرسلين: جبران باسيل، راهب التيار الوطني الذي حمل صخرة الآن عون وعلقها في الهواء الحر...

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مقدمة نشرة الأخبار المسائية لقناة الجديد | 8-2-2024

بلاد لا يتركها الله.. يرفعها الى عتبات مقدسة وهي الواقعة على حدود النار يهديها طوباويا إهدنيا على طريق القداسة وهي التي عانت عجز الرئاسة اسطفان الدويهي الناسك الذي طاردته أبالسة الجبال.. يعود اليوم طوباويا مكرما خارجا من تاريخ كتبه بنفسه.. فعلق فيه الصخر وحبس الماء وأجرى محاكاة مع العجائب كان أبا للتاريخ الماروني فصار بعد ثلاثمئة عام رمزا جديدا لموارنة ينتظرون العجيبة قبل ان يتفقوا على اسم من بينهم قديسا لبعبدا وجلهم يدعي الطوباوية السياسية وتكاد ذخائره ترسل الى حاضرة الفاتيكان لدرس عجائبها وأول المرسلين: جبران باسيل، راهب التيار الوطني الذي حمل صخرة الآن عون وعلقها في الهواء الحر...

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