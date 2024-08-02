مصادر معارضة في التيار تعلق على قرار فصل النائب آلان عون: الاتهامات المساقة من باسيل لا تعدو كونها أكاذيب
بعد اتخاذ القرار بفصل النائب الآن عون من التيار الوطني الحر قالت مصادر معارضة من داخل التيار للجديد : "عنوان الاتهامات المساقة من باسيل الى عون لا تعدو كونها أكاذيب سخيفة لتغطية خوفه وإرباكه الناتج عن عدم صحة ما يقوم به وهو يعلم ذلك تماماً. "
واضافت المصادر : "باسيل آخر من يعطي شهادة بالوفاء وتاريخه حافل بالأمثلة على ذلك فهو لم يترك مبدأ لم ينقلب عليه ولا قضية لم يتاجر بها وآخرها جهاد أزعور نفسه بيعاً وشراءً".
وتابعت المصادر : " من أعطى وأفنى عمره في التيار نضالاً وتضحية بشهادة كل الناشطين والناس الطيبين قبل النيابة ومعها، لا تعلّق عليه أوساخ يرميها من اعتاد على تسلّق المواقع من خلال المصاهرة