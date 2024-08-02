وزير الإتصالات يفتتح شبكة الألياف الضوئية بالمتن.. خطوة نحو إنترنت أسرع!

واكد الوزير القرم في مؤتمر صحافي عقده في سنترال اوجيرو في مزرعة يشوع - اليسار ان هذه الخطوة مهمة في سبيل تعزيز بنيتنا التحتية الرقمية وتطوير خدمات الإنترنت في المنطقة مشدداً على ان هذا المشروع لم يكن ليتحقّق لولا الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.

واشار الوزير القرم الى ان شبكة الألياف الضوئية الجديدة توفّر سرعات إنترنت عالية، مما يفتح آفاقاً جديدة للشركات والأفراد للاستفادة من التطبيقات المتقدمة، مضيفاً ان هذه الخدمة ستساهم بشكل كبير في تطوير الأعمال التجارية وزيادة كفاءتها، كما ستساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من الابتكار والنمو الاقتصادي في بلدنا.

وشكر وزير الاتصالات شركة GDS، الشريك في هذا المشروع التي لم تدخّر جهداً في توفير أحدث التقنيات والخبرات لضمان تقديم خدمات الإنترنت السريع والعالي الجودة للمواطنين، لافتاً الى ان الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية، وهي تجسد إيماننا بأهمية التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية.

وختم الوزير القرم قائلا "ان هذا الإنجاز في المتن الأوسط ليس إلا البداية، حيث سنواصل جهودنا لتوسيع خدمات شبكة الألياف الضوئية لتشمل مناطق أخرى مثل سن الفيل، صيدا، خلدة، المنصورية، انطلياس، طرابلس وغيرها من المناطق في لبنان، مع شركات نقل معلومات متعددة مثل Sodetel، CableOne، و Trisat".

وتابع قائلا "إن هدفنا هو توفير أفضل الخدمات للجميع، وجعل الإنترنت السريع في متناول كل فرد وكل مؤسسة"، مضيفا "نحن ندرك أن تحسين البنية التحتية الرقمية يعزز من قدرة مجتمعنا على الابتكار، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي، ويعمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين".

وتوجّه الوزير القرم بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من الوزارة وهيئة اوجيرو وشركة GDS، داعياً الجميع للاستمرار في العمل بروح التعاون والشراكة لتحقيق مزيد من النجاحات والتطورات في المستقبل.