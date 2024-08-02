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محليات

ميقاتي: الله يحمي هالوطن!

2024-08-02 | 15:01
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ميقاتي: الله يحمي هالوطن!
ميقاتي: الله يحمي هالوطن!

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من بكركي خلال الإحتفال بتطويب البطريرك إطفان دويهي، إلى أنّ "المجد يكون بجمع اللبنانيين وهذه مناسبة وطنية قبل كل شيء وبتمنى انو الله يحمي هالوطن ببركة المؤمنين".

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محليات

نجيب ميقاتي

بكركي

البطريرك دويهي

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