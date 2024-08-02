ميقاتي: الله يحمي هالوطن!

ردت مصادر معنية بملف إقدام باسيل على عملية فصل النائب آلان عون من التيار الوطني الحر، في هذا التوقيت، لصحيفة الشرق الاوسط، إلى «استفادته من انشغال اللبنانيين، وضمناً مناصري (التيار)، بمتابعة الوضع الأمني في البلد في ظل الخشية من اندلاع حرب موسعة"، لافتة إلى أنه "مهّد لهذا القرار بأكثر من طريقة، كان آخرها استطلاع رأي حزبي داخلي، ومن بعدها مواقف عالية النبرة أطلقها في مناسبات عامة، باعتباره يخشى ردود فعل داخلية على القرار كما حملة انشقاقات".