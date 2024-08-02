مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على منطقة حوش السيد علي عند الحدود اللبنانية السورية

ردت مصادر معنية بملف إقدام باسيل على عملية فصل النائب آلان عون من التيار الوطني الحر، في هذا التوقيت، لصحيفة الشرق الاوسط، إلى «استفادته من انشغال اللبنانيين، وضمناً مناصري (التيار)، بمتابعة الوضع الأمني في البلد في ظل الخشية من اندلاع حرب موسعة"، لافتة إلى أنه "مهّد لهذا القرار بأكثر من طريقة، كان آخرها استطلاع رأي حزبي داخلي، ومن بعدها مواقف عالية النبرة أطلقها في مناسبات عامة، باعتباره يخشى ردود فعل داخلية على القرار كما حملة انشقاقات".
كتبت صحيفة الجمهورية، بأن "لغة التهديدات والاستعدادات للحرب هي الطاغية في فضاء المنطقة، لم تبرز في موازاة ذلك اي محاولة ولو متواضعة لاحتواء الوضع، ما خلا محاولات استطلاع من قبل بعض الديبلوماسيين الغربيين حول جبهة جنوب لبنان، مقرونة برسائل دولية مباشرة تتوالى في اتجاه لبنان".
اللواءيتدفق نازحون يهود من المدن البعيدة عن «الشمال» الى دولة شرق أوسطية، شبه محايدة، للاستثمار أو انتظار الوقت المناسب للمغادرة الى الولايات المتحدة وكندا!