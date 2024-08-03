أسرار الصحف ليوم السبت 3-8-2024

اللواء



يتدفق نازحون يهود من المدن البعيدة عن «الشمال» الى دولة شرق أوسطية، شبه محايدة، للاستثمار أو انتظار الوقت المناسب للمغادرة الى الولايات المتحدة وكندا!

