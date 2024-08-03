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محليات

الجمهورية: بتنا أمام حقبة جديدة بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية

2024-08-03 | 01:20
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الجمهورية: بتنا أمام حقبة جديدة بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية
الجمهورية: بتنا أمام حقبة جديدة بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية

كتبت صحيفة الجمهورية، بأن "لغة التهديدات والاستعدادات للحرب هي الطاغية في فضاء المنطقة، لم تبرز في موازاة ذلك اي محاولة ولو متواضعة لاحتواء الوضع، ما خلا محاولات استطلاع من قبل بعض الديبلوماسيين الغربيين حول جبهة جنوب لبنان، مقرونة برسائل دولية مباشرة تتوالى في اتجاه لبنان".

وقال مسؤول سياسي لـ"الجمهورية" أنها "تشدّد على ضبط النفس وتجنيب لبنان حربا قاسية، وبعضها يسلّم بردّ "حزب الله" على اغتيال شكر، ويتمنّى لو يكون هذا الرد مدروسا ومضبوطا في حدود القواعد التي لا تجرّ لبنان الى حرب قاسية مع إسرائيل"، لكنّ هذه القواعد كما يقول المسؤول عينه قد كسرت، وبتنا امام حقبة جديدة بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية".
 
الجمهورية: بتنا أمام حقبة جديدة بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية

محليات

صحيفة الجمهورية

الجمهورية

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