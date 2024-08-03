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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

2024-08-03 | 05:11
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كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية.

ولفتت لى ان معدل درجات الحرارة لشهر اّب في بيروت بين ٢٥ و ٣٣، طرابلس بين ٢٣ و ٣٢، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٥ درجة.

وحذرت من ارتفاع موج البحر شمالا اليوم السبت اذ يصل لحدود المتر و النصف أحياناً كما نحذر من اندلاع الحرائق في الاماكن الحرجية.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بنسبة الرطوبة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية .

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنخفض درجات الحرارة على الساحل بشكل طفيف بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل لتقارب معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال .

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.
 
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

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