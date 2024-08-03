دعم مصري قوي للبنان: وزيرا الخارجية يتبادلان القلق والتزام السلام
تلقى وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور عبدالله بوحبيب، اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري، الوزير الدكتور بدر عبد العاطي. وخلال المكالمة، أعرب الوزير عبد العاطي عن قلق مصر العميق إزاء التصعيد الخطير في المنطقة، مؤكداً على التزام مصر بجهود منع التصعيد وتفادي نشوب حرب شاملة. كما أكد دعم مصر الثابت للبنان وشعبه في هذه الظروف الحرجة.
من جانبه، شكر الوزير بوحبيب نظيره المصري على دعم مصر، رئيساً وحكومةً وشعباً، للبنان في هذه الأوقات الصعبة. وأشار إلى أن الدور المصري يعد محورياً في تعزيز الحلول الدبلوماسية بدلاً من اللجوء إلى المغامرات العسكرية التي قد تؤدي إلى حرب شاملة.