سليمان فرنجيّة: 4 سنوات والجرح لا يزال نازفاً

أربع سنوات والجرح لا يزال نازفاً ولا بدّ من الوصول الى الحقيقة الكاملة بكل مسؤولية ومن دون تسييس.#إنفجار_مرفأ_بيروت
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) August 4, 2024
أربع سنوات والجرح لا يزال نازفاً ولا بدّ من الوصول الى الحقيقة الكاملة بكل مسؤولية ومن دون تسييس.#إنفجار_مرفأ_بيروت
افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، عن"توافر معلومات حول قيام مجهول بترويج العملة المزيّفة في مناطق عاليه والجبل والشحار الغربي على متن سيارة نوع "بي ام" في لون فضي مجهولة باقي المواصفات".
بعد ليلة حامية.. أوضاع الميدان الجنوبي مع مراسل الجديد