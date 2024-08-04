بالصور - اندلاع حريق كبير في محطة الكهرباء في مشروع بلدة الطيبة جراء غارة من مسيرة اسرائيلية

اندلاع حريق كبير في محطة الكهرباء في مشروع بلدة الطيبة جراء غارة من مسيرة اسرائيلية pic.twitter.com/DEcG0KE4xh
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 4, 2024
اندلاع حريق كبير في محطة الكهرباء في مشروع بلدة الطيبة جراء غارة من مسيرة اسرائيلية pic.twitter.com/DEcG0KE4xh
افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، عن"توافر معلومات حول قيام مجهول بترويج العملة المزيّفة في مناطق عاليه والجبل والشحار الغربي على متن سيارة نوع "بي ام" في لون فضي مجهولة باقي المواصفات".
بعد ليلة حامية.. أوضاع الميدان الجنوبي مع مراسل الجديد