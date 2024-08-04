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محليات

حزب الله: إستهدفنا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

2024-08-04 | 07:14
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حزب الله: إستهدفنا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة
حزب الله: إستهدفنا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

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حزب الله: إستهدفنا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

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حزب الله: إستهدفنا موقع المنارة بالأسلحة ‏الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
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الرد على قصف الضاحية سيكون من داخل لبنان
12:48

الرد على قصف الضاحية سيكون من داخل لبنان

يترقب لبنان الرسمي والشعبي رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية، وتتخوف القيادات من توسع الحرب هذه المرة، إذ تقول مصادر الجديد إن الرد الاساسي سيكون من لبنان بمعزل عن ردود كل من إيران واليمن والعراق على الاستهدافات الاسرائيلية التي طالتهم لذلك فإن كل الاحتمالات واردة والحرب تتوقف عند قدرة استيعاب اسرائيل وخلفها الولايات المتحدة الاميركية للرد، والا فإن المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات اللاحقة على الرغم من أنها لا تسعى للحرب ولكنها لن تسكت على أي عدوان إسرائيلي

12:48

الرد على قصف الضاحية سيكون من داخل لبنان

يترقب لبنان الرسمي والشعبي رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية، وتتخوف القيادات من توسع الحرب هذه المرة، إذ تقول مصادر الجديد إن الرد الاساسي سيكون من لبنان بمعزل عن ردود كل من إيران واليمن والعراق على الاستهدافات الاسرائيلية التي طالتهم لذلك فإن كل الاحتمالات واردة والحرب تتوقف عند قدرة استيعاب اسرائيل وخلفها الولايات المتحدة الاميركية للرد، والا فإن المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات اللاحقة على الرغم من أنها لا تسعى للحرب ولكنها لن تسكت على أي عدوان إسرائيلي

"التقدمي" يشارك في إحياء ذكرى ٤ آب في بيروت
11:36

"التقدمي" يشارك في إحياء ذكرى ٤ آب في بيروت

شارك الحزب التقدمي الإشتراكي في إحياء ذكرى تفجير المرفأ في بيروت، إلى جانب أهالي الضحايا.

11:36

"التقدمي" يشارك في إحياء ذكرى ٤ آب في بيروت

شارك الحزب التقدمي الإشتراكي في إحياء ذكرى تفجير المرفأ في بيروت، إلى جانب أهالي الضحايا.

عز الدين: النصر سيكون حليف من ضحى وقدم الدماء والشهداء
11:18

عز الدين: النصر سيكون حليف من ضحى وقدم الدماء والشهداء

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، في احياء بلدة الشهابية، ذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد وسيلة الحاج أحمد بيضون، إثر العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية، الى "أننا أمام حدثين كبيرين، الأول حصل في ضاحية العاصمة اللبنانية بيروت، فيما حصل الثاني في عاصمة دولة إسلامية في طهران، وتمثلا باغتيال قائدين كبيرين ومهمّين في طريق القدس ولأجل القدس، وهو ما يضعنا جميعاً في لبنان وسوريا والعراق واليمين والمنطقة بأكملها أمام مرحلة جديدة من الصراع الذي اختاره العدو بتغطية أميركية وبقرار أميركي".

11:18

عز الدين: النصر سيكون حليف من ضحى وقدم الدماء والشهداء

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، في احياء بلدة الشهابية، ذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد وسيلة الحاج أحمد بيضون، إثر العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية، الى "أننا أمام حدثين كبيرين، الأول حصل في ضاحية العاصمة اللبنانية بيروت، فيما حصل الثاني في عاصمة دولة إسلامية في طهران، وتمثلا باغتيال قائدين كبيرين ومهمّين في طريق القدس ولأجل القدس، وهو ما يضعنا جميعاً في لبنان وسوريا والعراق واليمين والمنطقة بأكملها أمام مرحلة جديدة من الصراع الذي اختاره العدو بتغطية أميركية وبقرار أميركي".

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