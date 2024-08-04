حزب الله: إستهدفنا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابة مباشرة

يترقب لبنان الرسمي والشعبي رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية، وتتخوف القيادات من توسع الحرب هذه المرة، إذ تقول مصادر الجديد إن الرد الاساسي سيكون من لبنان بمعزل عن ردود كل من إيران واليمن والعراق على الاستهدافات الاسرائيلية التي طالتهم لذلك فإن كل الاحتمالات واردة والحرب تتوقف عند قدرة استيعاب اسرائيل وخلفها الولايات المتحدة الاميركية للرد، والا فإن المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات اللاحقة على الرغم من أنها لا تسعى للحرب ولكنها لن تسكت على أي عدوان إسرائيلي