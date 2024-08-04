سليمان فرنجية : لا مشكلة في ترأس بري للحوار وعن جهاد أزعور " مفقود وليس موجود "

يترقب لبنان الرسمي والشعبي رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية، وتتخوف القيادات من توسع الحرب هذه المرة، إذ تقول مصادر الجديد إن الرد الاساسي سيكون من لبنان بمعزل عن ردود كل من إيران واليمن والعراق على الاستهدافات الاسرائيلية التي طالتهم لذلك فإن كل الاحتمالات واردة والحرب تتوقف عند قدرة استيعاب اسرائيل وخلفها الولايات المتحدة الاميركية للرد، والا فإن المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات اللاحقة على الرغم من أنها لا تسعى للحرب ولكنها لن تسكت على أي عدوان إسرائيلي
شارك الحزب التقدمي الإشتراكي في إحياء ذكرى تفجير المرفأ في بيروت، إلى جانب أهالي الضحايا.
اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، في احياء بلدة الشهابية، ذكرى مرور ثلاثة أيام على استشهاد وسيلة الحاج أحمد بيضون، إثر العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية، الى "أننا أمام حدثين كبيرين، الأول حصل في ضاحية العاصمة اللبنانية بيروت، فيما حصل الثاني في عاصمة دولة إسلامية في طهران، وتمثلا باغتيال قائدين كبيرين ومهمّين في طريق القدس ولأجل القدس، وهو ما يضعنا جميعاً في لبنان وسوريا والعراق واليمين والمنطقة بأكملها أمام مرحلة جديدة من الصراع الذي اختاره العدو بتغطية أميركية وبقرار أميركي".