وزير الاقتصاد: 4 آب جريمة مستمرة

أضاف: "هؤلاء الشهداء غادرونا الى الرفيق الاعلى، لكن ذكرياتهم واهاليهم وأحبتهم واصدقائهم ما زالوا هنا بيننا فهم من ذكرهم الله عز وجل وسماهم أولياء، بقوله: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا.. فاعطاهم الله سلطان تقرير المصير.. وما زالوا هنا ينتظرون مواساتهم لمعرفة مصير الحقيقة وجرّ المتورطين الى العدالة ومحاسبة المجرمين وايقاف هذه الجريمة المستمرة مع كل نفس. نعم، انها جريمة مستمرة طالما ان التدخل المتجدد من الجاني والمتورط والساكت والمتواطئ ما زال في كامل نشاطه لإخفاء الحقيقة وعدم المحاسبة".

وتابع: "هؤلاء الشهداء آمنوا بلبنان الوطن والشعب وبالرغم من كل الظروف الصعبة اتخذوا لبنان ملجأهم ومأواهم ومصدر عيشهم وكانت محبتهم له قاتلة جسدياً، ومعذّبةٌ نفسياً ومعنوياً لعائلاتهم واصدقائهم وأحبائهم لاننا ما زلنا نحرك الخنجر المغروس في قلبهم. نعم، أحيوا ذكرهم، أحيوا ذكرى تفجير المرفأ، أحيوا ذكرى غياب الانسانية وغياب المجتمع الدولي وأحيوا ذكرى الاجرام والشياطين، أحيوا ذكرى تغييب العدالة والحقيقة قبل ان نصبح جميعنا ذكرى وقصة شعب في كتب تاريخ المنطقة لاننا شعب مشرذم ابتعدنا عن بعضنا البعض في ظل ظروف اقليمية معقدّة وصعبة تنعكس سلباً باعتداء عدواني وعسكري ونفسي وبفراغ في المؤسسات الدستورية على لبنان".

وختم: "رحم الله الشهداء والشفاء العاجل لمن ما زال يعاني من هذا الجرح البليغ".